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Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü

BURSA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü

Bursa'da bir kişi, barışma teklifini geri çevirdiği ileri sürülen eski kız arkadaşını vurduğu silahla kendini de yaraladı, ikisi de kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde Serbest Bölge'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ö.M'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı O.K. (46), barışmak istediğini söyledi.

İddiaya göre aldığı red cevabı üzerine Ö.M'yi (39) tabancayla vuran O.K. kaçtı, yaklaşık 100 metre ileride kendisini de göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdığı iki kişi de tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gemlik güvenlikçi Kadın Cinayeti

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