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Eski okul binasını süsleyip 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

GİRESUN HABERLERİ  | 23.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Çocukları için kapatılmış eski okul binasını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor.

Eski okul binasını süsleyip 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

Çocukları için kapatılmış eski okul binasını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Espiye ilçesi Çam Mahallesi’nde yaşayan Vedat ve Zafer Kara çiftti çocukları için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Vedat ve Zafer Kara çiftti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını meydanlarda kutlayamadıkları için evlerinin yanındaki eski ilköğretim binasını çocukları ile süsleyim 23 Nisan coşkusunu yaşattılar.

Eski okul binasını süsleyip 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

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Giresun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:50

Giresun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Arda Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Bektaşoğlu Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Derya Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Nurdan Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
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