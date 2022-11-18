Eski Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un hesabı çalındı! Öyle şeyler paylaştılar ki...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek yoluna TFF 1. Lig'de devam eden Karadeniz ekibi Rizespor, sosyal medyada şoku yaşadı. Rize ekibinin sosyal medya hesabı twitter hacklenirken,hesaptan yapılan ilginç paylaşımlar dikkat çekti.

Sayfayı ele geçiren korsanlar, Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse'ın tweetlerini RT etmeye başladı. Kulüp yetkilileri hesabı kurtarmak için harekete geçti.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Sakaryaspor, kendi sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçının ardından saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Açıklanan karara göre, maçın bitiminde yaşanan gerginlik nedeniyle kulübe 28 bin lira para cezası kesilirken, tepkinin gösterildiği Batı Alt Tribün 134 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan bu durumun ardından Çaykur Rizespor kulübü resmi internet sitesinden konuyla alakalı bir duyuru yayımladı. Rizespor'dan yapılan duyuruda, "Kulübümüzün caykurrizesporkulubu Uzantılı YOUTUBE ile @CRizesporAS TWİTTER hesaplarına yapılan siber saldırı sonucunda erişimimiz engellenmiştir. Her iki hesap için ilgili mercilere gerekli başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Hesaplar üzerinden paylaşılan ve RT yapılan şüpheli bağlantılara tıklanmamasını tavsiye ediyoruz." denildi.

????Rizespor'un resmi twitter hesabı Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse'ın tweetlerini RT etmeye başladı. pic.twitter.com/iZKj8AWT7X — Mynet Spor (@mynetspor) November 18, 2022



