Eski Vekil Demir, suikasta uğradığını açıkladı

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, katıldığı bir programda 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra suikasta uğradığını açıkladı.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir programın konuğu oldu.

Programda açıklamalarda bulunan işadamı Murat Demir, “Kastamonu halkının sorunlarıyla her zaman yakından ilgileniyorum. Bu konuda çok hassasım. ’Vekilliği bitti, bıraktı’ dedirtecek birisi değilim, o karakteri de asla taşımam. Bundan sonraki süreçlerde de Kastamonu ile bağımın kopması mümkün değil” dedi.

“Suikastten kurtuldum”

Kastamonu için yola çıkan bir milletvekili olduğunu söyleyen Demir, “Kastamonu için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bedel ödemem gerekiyorsa bedel de ödemeye hazırım. Çok önemli bir şeyi ilk kez buradan söyleyeceğim. Çünkü ağzı olan konuşuyor, neyin ne olduğunu bilmiyor. Murat Demir, 15 Temmuz sürecinde, iki gün sonra çok çok önemli büyük bir suikasttan kendi becerisiyle kurtulmuştur. Bunu ilk defa söylüyorum. 15 Temmuz sonrasında, 17 Temmuz akşamı gece Cumhuriyet Meydanı’nda idik. Saat 01.30’da ağabeyim ve danışman arkadaşımız ile birlikte plan yaptık. Oradan Şenpazar, Cide ve Ağlı’ya uğrayalım, oradan gece sabaha karşı eve gideriz diye... Seydiler’i geçip, Ağlı’ya doğru ilerlerken, bir mermer ocağı vardır bilirsiniz, oraya yaklaştığımızda 3 sivil kişi ellerinde ışıklarla bizi çevirdi. Arabayı mermer ocağının tam ağzına çektirdiler. Bir tanesi geldi ve dedi ki, Ağlı’nın girişinde ölümcül bir trafik kazası var, buradan geçmeniz lazım. Bize mermer dağ yolunu gösterdiler. Buradan giderseniz Ağlı’ya varırsınız dediler. Bu kişiler sivildi, benim bir anda kafamda başka şeyler oluştu. O anda biraderin sırtına vurdum ve ’hızlıca dön’ dedim. Yolun ortasından şarampole girerek geri döndük ve insanlar peşimizden koşuyordu. Daha sonra dönemin Emniyet Müdürü’nü aradığımda Emniyet Müdürü telefonunu açmadı. Uzunca bir süre aradım ve açmadı. Bölgeden oldukça uzaklaştık ve kulakları çınlasın Yavuz Albayı aradım. Durumu izah ettim. Anında ekip gönderdi ve insanlar oradan yok oldular. Sonuçta bir trafik kazası da o gece olmamış. Bizi dağ yoluna soksalardı orada infaz edeceklerdi. Bu olay 17 Temmuz’da oldu. Murat Demir buralardan dönmüştür” diye konuştu.

