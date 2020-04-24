YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Eski Zonguldak Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı

Eski Zonguldak Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.04.2020 18:26 | Son Güncelleme

Eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, akrabası olan Abdullah Şanal’ın (80) cenazesine katıldı.Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal’ın amcası Abdullah Şanal (80) hayatını kaybetti.

Eski Zonguldak Milletvekili Haberal akrabasının cenazesine katıldı

Eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, akrabası olan Abdullah Şanal’ın (80) cenazesine katıldı.
Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal’ın amcası Abdullah Şanal (80) hayatını kaybetti. Şanal’ın cenazesi Korana virüs tedbirleri kapsamında ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Başkent Üniversitesi Kurucusu ve eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Şanal’ın yakınları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da yakın akrabası olan Abdullah Şanal dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.