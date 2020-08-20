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Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve Yenişehirlioğlu’nu ağırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi, Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamlarında Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nu vatandaşlarla bir araya getirdi.Gebze Belediyesi’nin Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları, devam ediyor.

Gebze Belediyesi, Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamlarında Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nu vatandaşlarla bir araya getirdi.
Gebze Belediyesi’nin Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları, devam ediyor. Eskihisar Kalesi’nde başlatılan etkinlikler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek sürdürülüyor. Etkinlikler kapsamında Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun konuk olduğu sohbet programlarında vatandaşlar keyifli anlar geçirdi.
Gebzelilerle birlikte programı takip eden Başkan Vekili Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında, şehir dışı programları nedeniyle katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını konuklara iletti. Gebze Belediyesi Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları, 20 Ağustos Perşembe günü Alişan Kapaklıkaya konferansı ve 21 Ağustos Cuma yetişkin tiyatrosu Miras ile devam edecek.

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