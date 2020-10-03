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Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinin kırsal Eskimanyas Mahallesinde tarihi kaleyi yaşatmak için bir proje ekibi kuruldu.Manyas İlçe merkezine 10 km.

Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

Manyas ilçesinin kırsal Eskimanyas Mahallesinde tarihi kaleyi yaşatmak için bir proje ekibi kuruldu.
Manyas İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta ve alternatif Susurluk yolu üzerinde bulunan Manyas’ın kırsal Eskimanyas mahalle muhtarı Can Güney’in başkanlığında Reşat Fidan, Fahri Şahin’in yer aldığı ekip başta Eskimanyas’ ta bulunan mahalle ile ayni adı taşıyan Roma döneminden kalma tarihi kale, doğal güzelliklere sahip mesire yerlerinin insanların hizmetine en güzel şekilde sunulması için bir proje dosyası hazırladı. Dosyada yapılacaklar kısa, orta ve uzun vade olarak özetlendi.
Eskimanyas kalesi köyün 4 km. ilerisindeki bir tepe üzerinde bulunan kalede cami mihrabı, şadırvan ve hamam kalıntılarının bulunduğu, kalenin Bizans İmparatorluğu’nun Komnenoslar döneminde güçlü bir kalesi olduğu bilinen tarihi kale bugün Soğuksu Köyü’nün içerisinde birkaç önemsiz mimari parça dışında günümüze kentle ilgili kalıntı kalmadığının gözlendiği açıklandı. Heyet projeleri konusunda Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili diğer birimlerden randevu talebinde bulunduklarını, kendilerinden, tarihi kaleye sahip çıkılması için destek talebinde bulunacaklarını açıkladılar.

Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

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