Eskişehir bölgede TÜFE daha yüksek çıktı

Eskişehir’in de arasında bulunduğu TR41 Bölgesindeki yıllık Türetici Fiyat Endeksi (TÜFE), ülke ortalamasının üstünde arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. Buna göre 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 arttı.

Bu arada, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu TR41 Bölgesinde ise ülke ortalamasının üstünde; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15,03, aylık yüzde 1,18 arttı.

