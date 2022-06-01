Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesinin yöneticileri ve üyeleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı ESTRAM AŞ çalışanlarının sorunlarına dikkati çekti.

Sendikanın Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt, Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, bugün ESTRAM çalışanlarının asgari ücrete yakın bir ücretle geçinmek zorunda kaldığını söyledi.

ESTRAM çalışanlarının yarınlarına güvenle bakamadığını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Sendika olarak işçi arkadaşlarımızın haklı feryadını önce ESTRAM yetkililerine, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yazıyla bizzat iletmiş bulunmaktayız. Ancak bu yazılarımıza karşı henüz bir olumlu karşılık alamadık. Buradan Büyükerşen'e seslenmek istiyoruz. ESTRAM işçisinin sesine kulak verin. Gelin, bu sıkıntıları beraber konuşalım ve birlikte çözüm üretelim. Onlar, 'soğuk sıcak' demeden sabahın ilk ışıklarıyla gecenin karanlığında bu şehrin halkına hizmet vermek için özveriyle gayret göstermektedirler. Bu çalışmalarının karşılığı bu ücret olamaz, olmamalıdır. Gelin çalışanlarınızı ekonomik sıkıntılara ve enflasyona ezdirmeyin."

Bir süre belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçiler, açıklamanın ardından dağıldı.

