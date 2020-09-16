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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal’dan BİK Müdürü Aşkın’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın’ı ziyaret etti.Eskişehir İl Müdürü Aşkın, ziyarat sırasında, resmi ilan portalı ve İLANBİS ile ilgili Başsavcı İrcal’a bilgilendirmede bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal’dan BİK Müdürü Aşkın’a ziyaret

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın’ı ziyaret etti.
Eskişehir İl Müdürü Aşkın, ziyarat sırasında, resmi ilan portalı ve İLANBİS ile ilgili Başsavcı İrcal’a bilgilendirmede bulundu. UYAP ile İLANBİS arasında entgrasyonun sorunsuz yürütüldüğünü ve kentte bulunan tüm adli birimler ile iletişim halinde olunduğunu ifade eden Aşkın, ulusal basının kente ve yerele dair haberler vermediğini, Eskişehir halkını ilgilendiren konuların ancak yerel basında yer alabildiğini belirtti.
Ayrıca yerel basının vereceği haberlere bu gibi olağandışı dönemlerde daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Aşkın, Basın İlan Kurumu tarafından Koronavirüs salgını sebebiyle gazetelere yönelik alınmış olan tedbirlerin devam ettiğini de ekledi.
Basın İlan Kurumunun Eskişehir’de bu dönemde daha aktif çalıştığını gözlemlediğini belirten Başsavcı İrcal ise, Basın İlan Kurumu Müdürü Aşkın’a çalışmalarında başarılar diledi.

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