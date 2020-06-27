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Eskişehir gençlik merkezlerinde "uyuşturucu ile mücadele" etkinliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezleri, Uluslararası Uyuşturucu Kullanım ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında madde bağımlılığı konusunda farkındalık etkinlikleri düzenledi.Gönüllü gençlerinde de katıldığı etkinlilerde, hazırlanan el broşürleri kentin çeşitli noktalarında dağıtıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezleri, Uluslararası Uyuşturucu Kullanım ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında madde bağımlılığı konusunda farkındalık etkinlikleri düzenledi.
Gönüllü gençlerinde de katıldığı etkinlilerde, hazırlanan el broşürleri kentin çeşitli noktalarında dağıtıldı. Ayrıca işaret dili ile çekilen video ile uyuşturucu konusunda farkındalık oluşturuldu. Eskişehir gençlik merkezleri, sosyal medya üzerinden de bir program gerçekleştirerek Eskişehir Yeşilay Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca’yı ağırladı. Dr. Karaca, bağımlılıklardan bahsederek, uyuşturucu maddelerin etkilerinden ve tehlikelerinden söz etti.

Eskişehir gençlik merkezlerinde

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