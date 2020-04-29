YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde yapım çalışmaları sürüyor

Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde yapım çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde yapım çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde
çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, enerjinin yerinde, zamanında ve güvenilir şekilde karşılanmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

DSİ'nin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için büyük çaba gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçmişte bu yatırımlar tamamen devlet eliyle yapılmaktayken, özel sektör bilgi ve sermayesi de HES projelerinin geliştirilmesi ve inşasına yönlendirilmiş, bu sayede enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmekte olan Gürsöğüt Barajı ve HES projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Temelden yüksekliği 86,2 metre olan Gürsöğüt-1 Barajı'ndan alınacak suların etek santraline düşürülmesi ile yılda toplam 175,5 gigavatsaat (GWh) enerji, cansuyunun HES'e iletilmesiyle yılda toplam 29,344 GWh enerji üretilmesi planlanıyor."

Sakarya Nehri üzerinde temelden yüksekliği 48,5 metre olan Gürsöğüt-2 Barajı'ndan alınacak suların etek santraline düşürülmesiyle de yılda toplam 98,1 GWh enerji üretilmesinin planlanlandığı ifade edilen açıklamada, "Böylece Gürsöğüt Barajı ve HES projesi ile yıllık ortalama 303,005 GWh enerji üretilecektir. Proje kapsamında, Gürsöğüt-1 Barajı ve HES inşaatında memba batardosu, derivasyon tüneli, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları, enjeksiyon galerileri, santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları ve kuyruk suyu tüneli kazı ve beton kaplanması tamamlanmıştır. Gürsöğüt-2 Barajı ve HES inşaatında; memba batardosu ve jet graut, derivasyon tünelleri, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları ve santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları tamamlanmıştır." bilgisi aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
Anahtar Kelimeler:
DSİ Gürsöğüt barajı HES

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Sinem Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.