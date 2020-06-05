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Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te cuma namazı ikinci kez kılındı

BURSA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te cuma namazı ikinci kez kılındı

Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde cuma namazı ikinci kez kılındı.

- Eskişehir

Vişnelik Mahallesinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı. Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek de burada vatandaşlarla saf tuttu.

- Kütahya

Kent merkezinde Ulu cami başta olmak üzere belirlenen camiler ve alanlarda cuma namazı kılındı.

Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’na Simav ve Emet ilçelerinde ise futbol sahalarına seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar, tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Mecidiye Camisinde cuma namazı kıldı.

- Bilecik

Bilecik Edebali Stadyumunda sosyal mesafe kuralları kapsamında Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, seccadelerini de yanında getirerek saf tuttu.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar dua etti.

- Balıkesir

Balıkesir’de ikinci kez kılınan cuma namazında camilerin bahçeleri doldu taştı.

Balıkesir’deki tarihi Zağnos Paşa Camii’nin avlusuna seccadeleri ile gelen cemaat sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tuttu. Vatandaşlar namaz sırasında da maskelerini çıkarmadı. Hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Manyas'ta da havanın açık olması nedeniyle namaz Maltepe Parkında kılındı.

Emniyet görevlilerinin namaz için gelenlerin tek tek ateşini ölçüp ve dezenfektan kullanarak parka aldı.

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