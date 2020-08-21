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Eskişehir merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu: 40 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Sahte raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla yakalanan, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 40 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sahte engelli raporlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddia edilen 40 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi ayrıcalıklardan yararlanmak amacıyla usulsüz veya sahte heyet raporları alarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 4'ü kamu görevlisi 41 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sına ait evlerde yapılan aramalarda başka kişilere ait olduğu tespit edilen, heyet ve SGK raporları içeren çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

"Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve haksız kazanç sağlama" suçlarından haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 35'i serbest bırakıldı.

Para karşılığı aracılık ve iş takibi yaptıkları öne sürülen 5 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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