YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor

Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Eskişehir Tolum Sanat Derneği (ETOS) Corona günlerinde de boş durmuyor ve üyeleriyle iletişim içinde faaliyetlerini sürdürüyor.Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Eskişehir Toplum Sanat Derneği Başkanı Nihal Bağcı, üyelere ile görüntülü olarak sanatsal söyleşiler ve etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor

Eskişehir Tolum Sanat Derneği (ETOS) Corona günlerinde de boş durmuyor ve üyeleriyle iletişim içinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Eskişehir Toplum Sanat Derneği Başkanı Nihal Bağcı, üyelere ile görüntülü olarak sanatsal söyleşiler ve etkinlikler yaptıklarını belirtti. Eskişehir’in önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği’nin (ETOS), Mart ve Nisan ayında planlı olan sanatsal etkinliklerini, ülkemizin de yaşadığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi, ilan edilen Covid 19 salgınından dolayı askıya almak zorunda kaldıklarını anlatan Bağcı, "Evlerde kaldığımız bu süre zarfında sanatın motivasyonumuzu, enerjimizi yükseltmemize yardımcı olacağını, hayatımızı anlamlı kılacağını, hatta kendimizi keşfetmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. Bu zor günleri hep beraber, umutla ve dayanışma içerisinde sanat ile bir araya gelerek ve üreterek atlatacağız. Şehrimizde gerek belediyelerimiz gerekse birçok sivil toplum kuruluşumuz sosyal ortamda etkinlikler düzenlemektedir. Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) olarak Covid19 salgını nedeniyle Mart ayı için planlanan diğer etkinlikleri ve Nisan ayı için planlanan etkinliklerin tümünü ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızdan, bu etkinlikler hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bunlardan ilki “Dünya Şiir Günü” temalı etkinliktir. ETOS, bu özel güne farklı bir şekilde hazırlandı. Eskişehir’in tanınmış 30 şairi ile birlikte, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz bir söyleşi olacaktı. Bütün şairler, kendi şiirlerini okuyacak, birlik ve beraberlik gösterisi sergilenecekti. Bütün hazırlığı tamamlanmış olan bu gösterimizi salgının son bulduğu günlerde gerçekleştireceğimizin ümidini taşıyoruz. Şiir etkinliği sonrasında gerçekleştirmeyi planladığımız bir diğer etkinlik Yaşlılar Haftasında yapacağımız paneldir. Değerli konuşmacıların yer alacağı bu etkinlikte Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleşecekti. Mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız en kapsamlı etkinliğimiz ise 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek Çanakkale Senfonisi gösterisi olacaktı. Rocknfoni Senfoni Orkestrası ve polifonik koro eşliğinde şahsım ve başkan yardımcımız Av. Hüseyin Akçar anlatımında gerçekleşecek olan gösteri bizleri o günlere götürecekti. Sağlığın önemini daha iyi kavradığımız şu günlerde, gösterilerimizi daha güzel ve sağlıklı günlerde gerçekleştireceğimizin inancını taşıyoruz" dedi.

Covid19 salgını gölgesinde ETOS
Başkanı Nihal Bağcı, "Salgının ne denli önemli olduğunu biliyor ve bütün üyelerimizle evde kalmaya gayret gösteriyoruz. Üyelerimizle birlikte görüntülü toplantılar gerçekleştiriyoruz. Dayanışma gücümüzü ve beraberliğimizi ayakta tutuyor, whatsapp ve zoom gibi uygulamalar ile görüşmelerimizi gerçekleştirerek ileriye dönük çalışmalarımızı planlıyoruz. Bu süreçte önce “ETOS olarak Corona günlerinde üyelerimiz ve sanatçılarımız ile dayanışmayı arttırmak amacıyla facebook sosyal medya sağlayıcısında “Corona Günlerinde Sanat” isimli bir sayfa oluşturduk. Burada üyelerimizin ve tümü Eskişehirli bir çok sanatçımızın sanata dair olan bütün ürünlerinin, şiirlerinin paylaşımını sağlayarak, sanata olan bağlılığı arttırmaya çalıştık. Umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini her geçen gün sanatla perçinliyoruz. ETOS, çalışmalarına hızla devam ediyor. Tabir-i caizse salgın ETOS’u durduramadı. Projelerini ve hazırlıklarını hızla tamamlıyor. Bugünleri de atlatacağımızın umudunu yaşıyoruz" diyebelirtti.

Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Aşık Eczanesi
Odunpazari
İnan Eczanesi
Tepebasi
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Selen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.