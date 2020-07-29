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Eskişehir Valisi Ayyıldız Rektör Erdal’ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Eskişehir Valisi Ayyıldız Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a iade-i ziyarette bulundu.
Vali Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyaretinden bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.
Geleceğimizin teminatı olan gençleri çağdaş bilgilerle donanmış olarak yarınlara hazırlayan Anadolu Üniversitenin, Türkiye’nin geleceğine ışık tuttuğunu kaydeden Vali Ayyıldız, dünyanın en fazla öğrencisine sahip olan Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’e büyük değerler kattığını ifade ederek Üniversite yönetimini tebrik etti. Anadolu Üniversitesini, ulusal ve uluslararası alanda kendini ispatlamış deneyimli ve birikimli bir kurum olarak nitelendiren Vali Ayyıldız, Rektör Erdal’a misafirperverliği için teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.
Rektör Erdal, Eskişehir Valiliği ile daha önce yürütülen ikili işbirliklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade ederken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplumsal gereksinimleri öngörerek Eskişehir ve ülkemizin kalkınmasında yenilikçi çözümler üretmeye bütün enerjimizle devam edeceğiz.” dedi.

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