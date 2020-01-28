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Eskişehir ve Romanya iş fırsatlarını değerlendirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Romanya’nın Cluj-Napoca Belediye Başkanı Emil Boc ve beraberindeki heyeti ağırlayan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir ve Romanya arasındaki ikili iş fırsatlarını değerlendirdi.Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Meclis Katip Üyesi Nilay Güneş Erdemir, Romanya Cluj-Napoca Belediye Başkanı Emil Boc ve beraberindeki heyeti Eskişehir Sanayi Odası binasında ağırladı.

Romanya’nın Cluj-Napoca Belediye Başkanı Emil Boc ve beraberindeki heyeti ağırlayan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir ve Romanya arasındaki ikili iş fırsatlarını değerlendirdi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Meclis Katip Üyesi Nilay Güneş Erdemir, Romanya Cluj-Napoca Belediye Başkanı Emil Boc ve beraberindeki heyeti Eskişehir Sanayi Odası binasında ağırladı. Görüşmede Eskişehir ve Romanya arasında ikili iş fırsatlarını değerlendirme konusunda şehir olarak açık olduklarını belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu fırsatların gerçekleştirilmesi adına B2B görüşmeleri ve iş etkinliklerini düzenleyebiliriz. Sanayi, kültür ve eğitim gibi konuları ortak bir şemsiye altında toplayabiliriz. Böylelikle iki ülke ve şehir arasındaki ihracat ile kalkınmaya katkı sağlanabilir” şeklinde konuştu.

"İkili iş fırsatlarını değerlendirme konusunda çok hevesliyiz"
Cluj’un Romanya’daki en önemli ve en büyük ikinci şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Emil Boc, “İkili iş fırsatlarını değerlendirme konusunda bizde çok hevesliyiz. Cluj şehrinde birçok kümelenmemiz var ve bu kümelenmeler sizlerle işbirliği yapmak istemekte. Özellikle Haziran 2020’de farklı şehirlerde bilişim sektöründe hizmet veren kümelenmelerin katılım sağlayacağı büyük bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Eskişehir Sanayi Odası’nın da bu etkinliğe katılmasından onur duyarız” diye konuştu.
Emil Boc’un daveti için teşekkür eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Bu konuda gerekli çalışmalara bir an önce başlayacağız. İlk olarak kontak kişileri belirleyerek bağlantılar kurulabilir. Bu kişilerin birbirleri ile üye listelerini ve üretim alanlarını paylaşarak devam etmeleri gerekmekte” dedi.
ESO’da gerçekleşen görüşmede Romanya Cluj Belediye Başkan Yardımcısı Dan Stefan Tarcea, Cluj-Napoca Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Yatırımlar Daire Başkanı Emilia Botezan ve Cluj-Napoca Fahri Konsolosu Vasile Vita da değerlendirmelerde bulundu.

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