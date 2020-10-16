Eskişehir'de 1022 iş yeri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Eskişehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1022 iş yeri kontrol edildi.
Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında virüsün bulaşıcılığının azaltması için fiziki mesafe, maske kullanımı ve temizlik denetimleri gerçekleştirildi.
Polis, aralarında alışveriş merkezi, lokanta, çay bahçesi, spor salonu, internet kafe olan 1022 iş yerini denetledi. Genelgeye aykırı davrandığı tespit edilen 7 iş yeri sahibi hakkında idari ceza uyguladı.
Meydan, cadde ve sokaklarda 831 vatandaşı maske konusunda uyaran polis ekipleri, maske takmayan 3 kişi hakkında idari işlem yaptı.