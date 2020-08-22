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Eskişehir’de 230 kişiye korona cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 230 kişiye para cezası uygulandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir’de Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 230 kişiye para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, denetim ve aramalarda adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit etti. Çalışmalar kapsamında, söz konusu adreslerde bulunan 230 kişiye, Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 724 bin 500 lira ceza kesildi.

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