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Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 600 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslerde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliye ait araçta yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 600 litre etil alkol ve 350 aroma kiti ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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