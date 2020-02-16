Eskişehir’de Afgan öğrenciler kahvaltıda buluştu

Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği, birlik, kardeşlik ve kaynaşma için kahvaltı programda bir araya geldi.

Yunusemre Uluslararsı Öğrenci Derneği desteğiyle düzenlenen programda Afgan öğrenciler kendi ülkelerinde var olan sorunlar ve sıkıntılarını konuşup, Türkiye’de onlara sunulduğu olanaklarından en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneğin(YÖDER) Başkan Yardımcıları Şükrü Özer, ve Özcan Kırmaz’ın katılımı ile gerçekleşen programda Afgan şarkıları ve oyunları sergilendi.

Eskişehir Afgan Öğrencileri Birlik Başkanı Muhemet Taqı Moheby, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği olarak, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği yardımıyla, 2020 bahar döneminin başlamasından dolayı bu programı hazırladık. Bu programı Eskişehir Afgan öğrencilerin birbiriyle daha çok tanışma ve kaynaşması için hazırladı. Ayrıca bir araya gelip kendimizi ve ülkemizin yol haritasını çizmek, Türkiye’de elimizde bulunan olanakları nasıl kullanabileceğimizi de konuşmuş olduk. Biz böyle programları tek başımıza yapmamız mümkün değil. O yüzden öğrenci derneklerinden ve öğrencilere yardım eden kurumlardan yardım istiyoruz. Onlar da Allah razı olsun bizim talebimizi reddetmiyorlar" dedi.

Yunusemre Uluslararası Öğrenciler Derneğin Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz ise, “Yunus Emre Uluslararası Öğrenciler Derneği uluslararası öğrencilere yönelik bir takım çalışmalar yapan bir dernek. Eskişehir’de de Yunus Emre Uluslararası Öğrenciler Derneği olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afgan kardeşlerimizle bugün burada hem kaynaşma hem de kardeşlik şuurunun gelişmesi birbirimizle güzel anları paylaşma adına böyle güzel bir kahvaltı programı Eskişehir Afgan öğrenciler birliği ile organize ettik. Bizde hem maddi hem manevi olarak destek olduk. Bizim esas olan Afgan kardeşlerimizin birlik ve beraberliğidir. Çünkü birlik ve beraberlik olmadığı ülkeler eziyette yaşıyor. Biz her zaman kardeşliğin ön plana çıkacağı böyle güzel birlikteliğe destek olmaya çalışıyoruz. Sadece Afgan öğrenciler değil Eskişehir’de bulunan diğer ülkelerin öğrencilerine de biz ayni destekleri yapmayı gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

