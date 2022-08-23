YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

23.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: - "Aile diş hekimliği uygulaması sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur"

Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Karabük ve Kırşehir ile pilot il seçilen Eskişehir'de, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın 15 Ağustos itibarıyla pilot iller Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te başlatıldığını belirterek, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bulunan aile diş hekimliği uygulamasının, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmetinin sunumu olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de toplam 23 diş hekiminin proje kapsamında görevlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Bilge, şu bilgileri verdi:

"Uygulama kapsamında ilimizdeki 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa bir aile diş hekimi tanımlanmıştır. Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Aileler çocukları için planlanan ilk muayeneleri konusunda hekimleri tarafından kısa mesaj veya telefon görüşmesi ile bilgilendirilerek ilgili sağlık kurumuna davet edileceklerdir. İlk muayene sonrasında ise takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında ailelerin bilgisi dahilinde izlenecek süreç planlanacaktır. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimi ziyaret edilebilir, bu ziyaret sonrası çocuklarının e-nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir."

Prof. Dr. Uğur Bilge, bireye özgü koruyucu uygulamaların esas olacağı aile diş hekimliği sistemiyle çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verilmesinin, beslenme alışkanlıklarının tespit edilerek önerilerde bulunulmasının, florürlü diş macunu ile dişlerini düzenli olarak fırçalamalarının sağlanmasının ve periyodik olarak koruyucu ve önleyici tedavilerin uygulanmasının amaçlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildiEskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi
Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandıAğrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandıAntalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
çocuk

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:16
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.