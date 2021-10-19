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Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldüren sanığın yargılanması sürüyor

19.10.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldüren sanığın yargılanması sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de alacağını tahsil etmek için gittiği yerde bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim U, maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık İbrahim U, Oğuz Akdoğan'a hedef gözeterek ateş etmediğini belirtti. Duruşma sonrasında maktulün yakınlarının kendisine tepki göstermesi üzerine sanık, aileden özür dileyerek "pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl kasım ayında Emek Mahallesi'nde alacak meselesinden çıkan kavgada İbrahim U'nun pompalı tüfekle vurduğu Oğuz Akdoğan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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