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Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı

08.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 85 şüpheli yakalandı, zanlılardan 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Eylül-7 Ekim'de yapılan operasyonlarda, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kasten öldürme", "gasp", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerleri ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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