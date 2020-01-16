YURTHABER
  4. Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası

Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir barın önündeki kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Yağız Altunsoy (19) ile maktul Nahit Katıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan Altunsoy, "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum. Öldürme ve yaralama gibi kastım yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl hapse mahkum etti.

Eskişehir'de geçen yıl nisan ayında İsmet İnönü 1 Caddesi'nde bir barın önünde Hakan Yağız Altunsoy ile Nahit Katıoğlu (27) arasında kavga çıkmıştı. Katıoğlu'nu bıçakla yaralayan Altunsoy, olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Katıoğlu yaşamını yitirmiş, olaydan iki gün sonra polise teslim olan Altunsoy ise tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Yerel medyanın sorunları konuşulduYerel medyanın sorunları konuşuldu
Eskişehir Kent Konseyi Başkan Kurt’u ziyaret ettiEskişehir Kent Konseyi Başkan Kurt’u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bar Cinayet Dava Eskişehir Hapis mahkumiyet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:12
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

İksir Eczanesi
Odunpazari
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Odunpazarı Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Türküler Söylüyoruz’ konseri

‘Türküler Söylüyoruz’ konseri

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.