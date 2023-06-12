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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

12.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta Suat Akarsu (24) ile Emir Efe A. (19) arasında "küfürleşme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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