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Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili biri kadın iki zanlı tutuklandı

18.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili biri kadın iki zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Murat D'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili polis ekiplerince yakalanan Deniz Ö. (43), kardeşi Kemal Ö. ile B.M. (18), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Deniz Ö. ve Kemal Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Deniz Ö. (43) ile Murat D. (40) ve B.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat D. kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı.

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silahlı kavga zanlı

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

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