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Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

09.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesindeki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Uyuzhamam Mahallesi'nden 6 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif, 7 kişinin ise temaslı olması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina başlatılmasına karar verildi.

Bunun üzerine mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri önlem aldı.

Karantina sürecinde mahalle sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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