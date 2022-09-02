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Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

02.09.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu öğrenildi.

Sürücü Murat A, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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