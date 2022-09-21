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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

21.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki ayrı adrese düzenlendiği operasyonda F.A. ile M.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 120,39 gram metamfetamin, 0,16 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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