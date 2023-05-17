Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü muamele davasında 9 sanığa para cezası

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dava konusu olaydan 1,5 yıl sonra vefat eden Selim Serdaroğlu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 23 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, "taksirle yaralama" suçundan kurum sahibi S.S.D'ye 10 bin lira, Y.K.T'ye 7 bin 500 lira, diğer sanıklardan R.K, H.Ç, S.G, Y.G, E.D, M.Ç. ve D.K'ye ise 3'er bin lira adli para cezasına hükmetti. Bu cezalarda takdiri indirim uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Diğer 14 sanık ise beraat etti.

OLAY

Sakarya'da yaşayan Selim Serdaroğlu, yüzde 78 zihinsel engeli nedeniyle daha iyi şartlarda bakılması için ailesi tarafından 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir'deki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Serdaroğlu'nu 2018'in nisan ayında ziyaret eden ailesi, vücudundaki morlukları görerek hastaneye sevk edilmesini sağladı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Serdaroğlu, kalça kırığı tedavisi sonrası 2020 yılının kasım ayında 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin kötü muamele ve darp iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezindeki 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 23 sanık hakkında "taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

