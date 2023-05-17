YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü muamele davasında 9 sanığa para cezası

Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü muamele davasında 9 sanığa para cezası

17.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir özel bakım merkezinde engelli bireye darp ve kötü muamele uygulandığı iddiasıyla yargılanan 23 sanıktan 9'una adli para cezası verildi, 14'ü beraat etti.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dava konusu olaydan 1,5 yıl sonra vefat eden Selim Serdaroğlu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 23 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, "taksirle yaralama" suçundan kurum sahibi S.S.D'ye 10 bin lira, Y.K.T'ye 7 bin 500 lira, diğer sanıklardan R.K, H.Ç, S.G, Y.G, E.D, M.Ç. ve D.K'ye ise 3'er bin lira adli para cezasına hükmetti. Bu cezalarda takdiri indirim uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Diğer 14 sanık ise beraat etti.

OLAY

Sakarya'da yaşayan Selim Serdaroğlu, yüzde 78 zihinsel engeli nedeniyle daha iyi şartlarda bakılması için ailesi tarafından 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir'deki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Serdaroğlu'nu 2018'in nisan ayında ziyaret eden ailesi, vücudundaki morlukları görerek hastaneye sevk edilmesini sağladı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Serdaroğlu, kalça kırığı tedavisi sonrası 2020 yılının kasım ayında 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin kötü muamele ve darp iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezindeki 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 23 sanık hakkında "taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünü gizleyen hırsız bebek koltuğu takılı bisikleti çaldıYüzünü gizleyen hırsız bebek koltuğu takılı bisikleti çaldı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi "fidan dikme" şartıyla ceza almaktan kurtulduHırsızlık yaptığı iddia edilen kişi "fidan dikme" şartıyla ceza almaktan kurtuldu
İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiİstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Anahtar Kelimeler:
engelli para cezası

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:14
Yatsı
21:50

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Çarşamba

İpek eczanesi
Tepebasi
Keskin eczanesi
Alpu
Güney eczanesi
Mahmudiye
Cengiz eczanesi
Odunpazari
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Çardak eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.