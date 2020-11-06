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Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Şerife Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğ köfte dükkanı işleten 35 yaşındaki Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj ekipmanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli E.Ç'yi yakaladı.

Polis ekiplerince bulunan şarj aleti Şerife Şimşek’e teslim edildi.

Şimşek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

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