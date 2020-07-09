Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı

"Bu kararının icrası kapsamında maktulü dönem dönem takip ettiği, öldürmeye elverişli vasıtaları temin ettiği ve bu kararında sebat ederek olay tarihi itibarıyla eylemini gerçekleştirdiği, bu haliyle sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir. Sanığın maktulü eziyet çektirerek öldürme saikini ortaya koyduğu, sanığın canavarca his saiki ve eziyet çektirmek suretiyle, tasarlayarak maktulü öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir."

Sanık Yalçın Özalpay hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanık savunmalarının inandırıcı bulunmadığı ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanığın, maktulün ilk olarak ayağına vurduğuna ilişkin savunması mahkememizce inandırıcı bulunmamış ve açıklandığı üzere maktulü meydana gelen kısa kovalamaca sonucu yakaladıktan sonra elindeki satır ve üzerindeki bıçağı kullanmak suretiyle başlangıçta maktulün kafa ve boyun bölgesini hedef alarak vurmaya başladığı ve sonrasında da yine kafa ve boyun bölgesi ile vücudunun muhtelif yerlerine satır ve bıçakla birden çok kez vurarak maktulü öldürdüğü belirlenmiştir. Sanığın, maktulün kendisine karşı hakaret ettiği, kendisinin yüzüne tükürdüğüne ilişkin savunması haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya ve daha az ceza almaya yönelik savunmalar olarak değerlendirilmiştir."

- Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı.

Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay ise tutuklanmıştı.

