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  4. Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 muvazzaf ve 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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