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Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu

09.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi. Ekiplerince düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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