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Eskişehir'de Hal Camisi'nin yıkımını da öngören imar değişikliğine dava

06.12.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi'nin yıkılarak arsasının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliğine yargı yoluyla itiraz edildi.

Eskişehir'de Hal Camisi'nin yıkımını da öngören imar değişikliğine dava

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen imar değişikliğiyle Hal Camisi'nin yıkılmasının gündemde olduğunu belirtti.

İmar planında caminin bulunduğu parselle ilgili alınan kararın iptali için Eskişehir İdare Mahkemesinde dava açtıklarını duyuran Çalışkan, şunları kaydetti:

"1/5000 revizyon imar planlarında Hal Camisi'nin olduğu alan için ticaret-turizm alanı olarak yapılan düzenleme kararına dava açtık. Keza, yeni imar planlarıyla cami olarak belirlenen alana da cami yapılmasında büyük fayda var çünkü gelişen ve değişen nüfus yapısı itibarıyla Hal Camisi'ne de yeni yapılacak camiye de ihtiyaç olduğu açıktır. Belediyeler yıkma değil, mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün de haklarını savunmaya devam edeceğiz. Davaların hukuki neticelerinin takipçisiyiz."

TEPEBAŞI BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamada ise Hal Camisi'nin 1998, 2000 ve 2004 yıllarına ait 1/1000'lik imar planlarına göre yol ve konut sahasında yer aldığı belirtildi.

2022 yılına ait 1/5000 ölçekli revizyon imar planında da caminin bulunduğu yerin yol ve ticaret konut turizm alanı olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Hal Camisi'nin kendisine ait tapusu da bulunmamaktadır. Buna rağmen söz konusu caminin fabrikalar bölgesindeki yerine inşa edilmeden yıkılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

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