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Eskişehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal, Eskibağlar, Arifiye ve Hoşnudiye mahallelerindeki 4 iş yeri ile bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yakalanmamak amacıyla hırsızlık için girdiği adreslerdeki güvenlik kameralarını kırdığı öne sürülen M.Ç. (22), polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.

Zanlının, iş yerlerine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlıktan 28 kaydı bulunan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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