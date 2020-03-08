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Eskişehir’de İclal Aydın’a yoğun ilgi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Eskişehir’de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, İclal Aydın’ın söyleşisi ile başlayıp okurlarının kitaplarını imzalaması ile devam etti.

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Eskişehir’de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, İclal Aydın’ın söyleşisi ile başlayıp okurlarının kitaplarını imzalaması ile devam etti. Espark Alışveriş Merkezi’ndeki etkinliğe katılım yoğun olurken, sevenleri İclal Aydın’la fotoğraf çekinme fırsatı buldu. Sevenlerinin kitaplarını da imzalayan ünlü isim, böylesi yoğun bir kalabalıkla buluşma fırsatı bulduğu için AVM yönetimine teşekkürlerini iletti.

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İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Masal Eczanesi
Odunpazari
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
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