YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

15.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan K.A. ile Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldıYunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö polis

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:49
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Aynur Eczanesi
Odunpazari
14.10.2021 18:30 / 15.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
141020211830151020210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
14.10.2021 18:30 / 15.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
141020211830151020210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
14.10.2021 18:30 / 15.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
141020211830151020210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.