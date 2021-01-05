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Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2021 14:09 | Son Güncelleme

Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ve merkez Odunpazarı ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi Domuztepe mevkisi ile Sivrihisar ilçesi Paşakadın Mahallesi Karayatak mevkisinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 15 kişiyi yakaladı.

Bu bölgelerde bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 10 dinamit lokumu, ateşleme kapsülleri, 50 metre saniyeli fitil, 2 jeneratör, ruhsatsız av tüfeği, yer tespit cihazı, gaz maskesi, elektrik kablosu ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

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