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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 12:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 376 kilogram tütün, 63 bin 900 sarılmış sigara, 51 bin 600 bandrolsüz makaron, 4 bin 190 sigara kağıdı, 1463 parça kaçak eşya ile tekrar kullanılmak üzere sökülmüş 152 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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