YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir şüphelinin elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli M.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ancak herhangi bir kimlik ibraz edemediği tespit edildi.

Zanlı M.S'nin yapılan üst aramasında bir tabanca ile bir kutu içerisine gizlenmiş 133,13 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Gram fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edilen madde incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:47
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:14
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.