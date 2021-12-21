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Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

21.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki çiftçinin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçede ikamet eden Yıldırım Töre'den pazar gününden beri haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında Töre'ye ait traktörü terk edilmiş vaziyette buldu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin bulunması için, Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

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Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
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