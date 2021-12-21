Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki çiftçinin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçede ikamet eden Yıldırım Töre'den pazar gününden beri haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında Töre'ye ait traktörü terk edilmiş vaziyette buldu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin bulunması için, Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.



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