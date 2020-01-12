YURTHABER
  4. Eskişehir’de kupalar sahibini buldu

Eskişehir’de kupalar sahibini buldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Eskişehir, ‘Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda Türkiye’nin 9 ilinden 84 eskrimciye ev sahipliği yaptı.Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda iki gün süren mücadelenin ardından ,‘Yıldız Erkekler/ Kızlar Kılıç’ kategorilerinde dereceye giren eskrimciler kupalarını aldı.

Eskişehir, ‘Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda Türkiye’nin 9 ilinden 84 eskrimciye ev sahipliği yaptı.
Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda iki gün süren mücadelenin ardından ,‘Yıldız Erkekler/ Kızlar Kılıç’ kategorilerinde dereceye giren eskrimciler kupalarını aldı. Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK), kızlarda ise Işıl Ulusaloğlu (TED SK) birincilik kupasının sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan ‘Yıldız Erkekler ve Kızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda; ‘Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak’ illerinden eskrimciler kupa kazanmak için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar sonucunda Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular kupa ve başarı sertifikalarını; TEF Teknik Kurul Üyesi Mustafa Uslular ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Tansu Tanaçan’ın elinden aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı il şampiyonasındaİnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı il şampiyonasında
Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşulduTepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Akıllı çöp konteynırları Bodrum’da göreve başladı

Akıllı çöp konteynırları Bodrum’da göreve başladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:11
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Cem Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
İrem Eczanesi
Odunpazari
Kevser Eczanesi
Tepebasi
Fidan Eczanesi
Tepebasi
Şener Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Türküler Söylüyoruz’ konseri

‘Türküler Söylüyoruz’ konseri

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.