Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı

Sağlık sorunları olduğunu iddia ettiği Öztürk'ün teklifini önce reddettiğini belirten Zehra A, "Evlendikten sonra bana el sürmemesi koşuluyla evlenmeyi kabul ettim. 8 ay nişanlı kaldık. Ailesi bana değer veriyordu. Çok mutluyduk. Ailesiyle de çok iyi anlaşıyorduk. Emrah, şubat ayında Kars'tan gelmemi istedi. 'Eşya bakacağız' dedi. Ben de bunun üzerine Eskişehir'e geldim. İlk gün öğretmenevinde kaldım. Daha sonra Emrah'ın ailesinin evine gittik. Eskişehir'i gezdik." dedi.

Cinayet günü Emrah Öztürk'le hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını aktaran sanık, şu iddialarda bulundu:

"Beni ormana götürüp, 'Doğayı çok seversin' dedi. Bir süre sonra 'Oturalım' dedi. Ben kabul etmedim. Cebinden bıçak gibi bir şey çıkarttı. 'Seni öldüreceğim' deyip üzerime yürüdü. Kaçmaya başladım. O sırada ağaçların arasından siyah giyimli biri çıkıp Emrah'ın önünü kesti. Emrah adama saldırdı. Adamın, bıçağı Emrah'ın elinden alıp karnına sapladığını gördüm. Adamın yüzü kapalıydı. Emrah'ı kanlar içinde görünce paniğe kapıldım. O sırada ormandan farklı bir adam daha çıktı. Beni yakalamaya çalıştığı için oradan kaçtım. Kendimi toplamak için bir kafeye oturdum. Daha sonra Emrah'ı aradım ama ulaşamadım. Bunun ardından Emrah'ın ailesinin yanına gittim. Polise verdiğim ifadenin ardından emniyetten ayrıldım. Olayın etkisinden kurtulmak için Antalya'ya gidip tatil yaptıktan sonra Kars'a gidecektim ancak otogarda polisler yakaladı. Serbest kalmak istiyorum."

Maktulün annesi Gülümser Öztürk ise Zehra A'nın iki gün evlerinde kaldığını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını anlattı.