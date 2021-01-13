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Eskişehir’de ocak ayında son 94 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi

13.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Eskişehir’de dün 19,9 dereceyle son 94 yılın en yüksek ocak ayı sıcaklığı kaydedildi.
Eskişehir’de önceki yıllara nazaran aralık ve ocak aylarında güneşli hava ve yüksek sıcaklıklar görüldü. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 12 Ocak 2021 itibarıyla ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 1927 yılından bu yana kaydedilen verilere göre Eskişehir’de son 94 yılın en yüksek ocak ayı sıcaklığı görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, önceki ocak ayı sıcaklık rekoru ise 1 Ocak 2010 tarihinde 19,2 derece olarak kayıtlara geçti. Eskişehir genelinde 2020 yılının aralık ayı sıcaklığı ise önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 4 derecelik artış gösterdi. 2019 yılı aralık ayında 1,8 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, 2020 aralık ayında ise 5.7 derece olarak ölçüldü.

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