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Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

09.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 2 gün önce henüz plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

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Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
Kalava Eczanesi
Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
Kalava Eczanesi
Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
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