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Eskişehir'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

25.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özlem B. idaresindeki R DE 226 yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunda, Mehmet K'nin kullandığı 26 KP 126 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Emine B, Defne B. ve Ela Sevim B. yaralandı.

Yaralılar, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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