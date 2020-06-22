YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Seyitgazi ve İnönü ilçelerindeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda dolu yağışı nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar jandarma ekipleri tarafından düzenlendi.

Öte yandan dolu ve sağanak Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Değişören Mahallesi'nde sele neden oldu.

Üreticiler, tarlalarında ekili buğday, arpa, şeker pancarı, mısır ile meyve ağaçlarının zarar gördüğü gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

Hasar tespiti için ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Serapoğlu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.