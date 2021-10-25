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Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

25.10.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 7 tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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